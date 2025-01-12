Аэропорт Пулково временно не принимает самолеты. Воздушную гавань закрыли до улучшения погоды. Самолеты наворачивают круги в небе и уходят на запасные аэродромы.
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Аэропорт Пулково временно не принимает самолеты. Воздушную гавань закрыли до улучшения погоды. Самолеты наворачивают круги в небе и уходят на запасные аэродромы.