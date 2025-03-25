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Ожидавшему смертной казни 47 лет японцу выплатят почти 1,5 млн долларов

Ожидавшему смертной казни 47 лет японцу выплатят почти 1,5 млн долларов

Суд префектуры Сидзуока в Японии постановил выплатить 89-летнему Ивао Хакамаде, который был приговорен к смертной казни и спустя полвека оправдан, компенсацию в размере 217 млн иен (около 1,44 млн долларов).

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