Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • С С
    Чистое Средневековье! И ничего другого. Вот им бы поскорее средневековые удобства обеспечить. Западлючее обЧество мра...Осталась последня...
  • Ed
    Ой, да неужели? Никогда такого не слышали и вот опять!«Красные линии за...
  • Лев Добрый
    Получается, что США обыкновенный прыщ на теле человечества, а это постоянный нарыв и удалить его может только скальпе...Золотая лихорадка...

Настоящий прорыв отечественных машиностроителей: в России запустили новый энергетический объект

Настоящий прорыв отечественных машиностроителей: в России запустили новый энергетический объект

5 марта 1,8K прочитали Несмотря на ряд трудностей, в марте 2024 года на юге России в эксплуатацию ввели первый высокоэффективный парогазовый энергоблок ТЭС «Ударная» (560 МВт), созданный российскими специалистами в условиях жестких санкций с применением новых технологий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Еграшин
Таки, &quot;решили наладить серийное производство внутри страны&quot;?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх