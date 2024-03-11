Настоящий прорыв отечественных машиностроителей: в России запустили новый энергетический объект

5 марта 1,8K прочитали Несмотря на ряд трудностей, в марте 2024 года на юге России в эксплуатацию ввели первый высокоэффективный парогазовый энергоблок ТЭС «Ударная» (560 МВт), созданный российскими специалистами в условиях жестких санкций с применением новых технологий.