В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за шелкопряда

Zuma/TASS Правительство Новосибирской области ввело в регионе режим повышенной готовности из-за риска возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах в пяти районах в связи с распространением непарного шелкопряда.
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