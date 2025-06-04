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В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за шелкопряда

В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за шелкопряда

Zuma/TASS Правительство Новосибирской области ввело в регионе режим повышенной готовности из-за риска возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах в пяти районах в связи с распространением непарного шелкопряда.

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