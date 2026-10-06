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Дробыш уверяет, что Ваенга больше не собирает стадионы, — а билеты на её концерты раскупают за месяцы

Дробыш уверяет, что Ваенга больше не собирает стадионы, — а билеты на её концерты раскупают за месяцы

Летом 2025 года Елена Ваенга отменила сразу несколько крупных сольных концертов — среди них выступление в Кремлёвском дворце и на «Славянском базаре».

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