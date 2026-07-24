Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией По данным Wall Street Journal, администрация Трампа дала добро на соглашение по гражданской ядерной программе с Саудовской Аравией.
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Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией По данным Wall Street Journal, администрация Трампа дала добро на соглашение по гражданской ядерной программе с Саудовской Аравией.
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