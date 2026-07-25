Пашинян обсудил с Макроном расширение экспорта Армении

Премьер-министр Никол Пашинян обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение экспортных возможностей Армении, затронув также мирный процесс с Азербайджаном и партнерство с Евросоюзом.
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