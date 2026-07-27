Россия: По меньшей мере два человека погибли, пятеро получили ранения и несколько домов были повреждены в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону Ростовской области, а также не менее 16 человек получили ранения в Белгороде Белгородской области в ночь с 26 на 27 июля в результате атак украинских беспилотников.