Единая лига ВТБ. «Парма» – ЦСКА, «Самара» против МБА, «Нижний» примет «Руну»

В среду, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча. Пермская «Парма» примет московский ЦСКА, «Самара» дома сыграет со столичной МБА.
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