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Регионы России

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Спецпосланники США готовятся к переговорам в Москве и Киеве

Спецпосланники США готовятся к переговорам в Москве и Киеве

Специальный посланник президента США Стів Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер рассматривают возможность поездки в Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения мирных предложений по урегулированию конфликта на Украине.

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