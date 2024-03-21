Генштаб и ВС ВСУ отчитались о «сбитии всех» ракет ВС РФ сегодня ночью, сильно разойдясь в их количестве

Вооруженные силы России продолжают в круглосуточном режиме наносить массированные комбинированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с ВСУ объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях, как считающихся украинскими, так и пока еще оккупированных ВСУ.
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