Генштаб и ВС ВСУ отчитались о «сбитии всех» ракет ВС РФ сегодня ночью, сильно разойдясь в их количестве

Вооруженные силы России продолжают в круглосуточном режиме наносить массированные комбинированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с ВСУ объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях, как считающихся украинскими, так и пока еще оккупированных ВСУ.