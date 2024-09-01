Вещественное доказательство: в РФ наладят выпуск дефицитного сырья для стройматериалов

Уже в 2024 году в России могут наладить опытный выпуск вещества, без которого невозможно производство холодильников, многих автозапчастей, монтажной пены, герметиков, теплоизоляции, других стройматериалов.
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