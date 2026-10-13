В Общественной палате открылась выставка по случаю Года единства народов России

Выставка, посвящённая Году единства народов России, открылась в Общественной палате. Экспозиция подготовлена Президентским фондом культурных инициатив и также приурочена к его 5-летию.
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