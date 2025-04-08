В США собираются провести военный парад в честь Трампа

В США планируют организовать военный парад в честь дня рождения президента Дональда Трампа. По сообщению издания The Hill, ссылающегося на высокопоставленного чиновника из администрации, парад намечен на 14 июня и будет посвящен 250-й годовщине американской армии.
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