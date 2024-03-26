Госдума воплотила идею Мишустина о защите детей от педофилов

В России запретили педофилам посещать детские организации и иные места скопления детей. Соответствующий законопроект, ранее подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, Госдума приняла во втором и третьем чтениях 26 марта.
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