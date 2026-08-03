МВД предостерегло русских от публикации личных данных в соцсетях

Министерство внутренних дел России настоятельно рекомендует русским избегать публикации в соцсетях личных данных, таких как адреса, места учебы и работы, а также информацию о семье, чтобы предотвратить возможные угрозы со стороны вербовщиков.
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