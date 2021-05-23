В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета

МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Решение о посадке в Минске самолета Ryanair, летевшего по маршруту Афины - Вильнюс, принял экипаж, следует из переговоров пилотов и диспетчеров минского аэропорта, которые приводит государственный телеканал "Беларусь 1".
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Решение о посадке в Минске самолета Ryanair, летевшего по маршруту Афины - Вильнюс, принял экипаж, следует из переговоров пилотов и диспетчеров минского аэропорта, которые приводит государственный телеканал "Беларусь 1".
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