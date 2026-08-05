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Царьград

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В Поморье мошенники атакуют родственников погибших бойцов СВО

В Поморье мошенники атакуют родственников погибших бойцов СВО

В МВД Архангельской области сообщили о случаях мошенничества в отношении родственников погибших на СВО бойцовВ полиции региона предупредили, что мошенники представляются сотрудниками военкоматов и других госорганизаций и сообщают своим жертвам о полагающихся выплатах за погибшего на СВО родственника.

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