В Поморье мошенники атакуют родственников погибших бойцов СВО

В МВД Архангельской области сообщили о случаях мошенничества в отношении родственников погибших на СВО бойцовВ полиции региона предупредили, что мошенники представляются сотрудниками военкоматов и других госорганизаций и сообщают своим жертвам о полагающихся выплатах за погибшего на СВО родственника.