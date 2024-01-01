История и археология: «Надену вечернее платье только после победы»: Как эмигрантка из России стала манекенщицей у Шанель, графиней и бригадным генералом

Кровь, которая течет в наших жилах, играет большую роль и во многом определяет линию жизни. Эльмесхан Хагундокова, урожденная аристократка, пережила много переломных периодов, которые из спокойного бытия бросали ее в непознанный мир.
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