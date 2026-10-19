Уголовное дело было возбуждено после жалоб жителей Рославля на агрессивных животных. Внимание к ситуации в Рославле привлек пост в социальной сети с информацией о том, что в городе обитает большое количество безнадзорных собак, которые проявляют агрессию в отношении людей.