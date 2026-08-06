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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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PFL Шарлотт: Баттл – Роста, Гольцов – Межиев, Молдавский – Каппелозза и другие бои

В ночь на 8 августа в Шарлотте пройдет турнир PFL , который возглавит бой в среднем весе между Брайаном Баттлом (16-3) и Далтоном Ростом (13-3).

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