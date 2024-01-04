Прошлые сутки стали самым холодным 3 января за всю историю Петербурга

Прошлые сутки оказались самым холодным 3 января, зафиксированным за всю историю Санкт-Петербурга. Соответствующей информацией в одном из постов своего Telegram-канала поделился главный синоптик северной российской столицы Александр Колесов.
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