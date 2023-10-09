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Парламентская газета

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Епифанова назвала средний возраст женщин на селе на примере Коми

Средний возраст женщин на селе сегодня — от 45 лет. Об этом сообщила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 9 октября член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Коми Ольга Епифанова.

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