Епифанова назвала средний возраст женщин на селе на примере Коми

Средний возраст женщин на селе сегодня — от 45 лет. Об этом сообщила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 9 октября член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Коми Ольга Епифанова.