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Юрий Селиванов: Держите его всемером!

Юрий Селиванов: Держите его всемером!

Сопливая евро-истерика вместо отсутствующих ракет. Или как западная коалиция якобы желающих получить по морде от России, как только доходит до реального дела, сразу делает вид, что ее там не стояло Изображение сгенерировано ИИ | pinterest.

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