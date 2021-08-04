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Андреа Белотти присоединился к «Торино», чтобы попрощаться и отправиться в «Зенит»?

Андреа Белотти присоединился к «Торино», чтобы попрощаться и отправиться в «Зенит»?

Нападающий «Торино» Андреа Белотти прибыл на тренировочный сбор команды. Как сообщает TMW, у игрока только закончился отпуск, связанный с выступлением национальной команды на Евро-2020.

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