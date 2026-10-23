© Roman_studio/Shutterstock/FOTODOMОтходы переработки чайного листа превратили в органическое удобрение, ускоряющее рост кустов и повышающее содержание кофеина и катехинов в листьях, — полевое исследование провели биотехнологи университета Graphic Era в индийском Дехрадуне.
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