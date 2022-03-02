На территории авторемонтного завода Уссурийска построят деревообрабатывающую фабрику

Новый резидент свободного порта Владивосток — деревообрабатывающая компания "Чан Шэн" создаст в Приморском крае предприятие по производству OSB плит, опалубки и фанеры из разных пород деревьев, в том числе ламинированной, соответствующей ГОСТам.