Уловка Макрона, успехи россиян, утерянная справедливость. Главное на Украине на утро 16 апреля

© РИА Новости . Стрингер Сегодня 1K прочитали Накануне французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции сохраняет надежду на "олимпийское перемирие" на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.