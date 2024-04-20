19 апреля 2024 года, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста - праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил утреню с чтением акафиста в Никольском кафедральном соборе г.
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