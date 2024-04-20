Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил утреню с чтением акафиста в Никольском кафедральном соборе...

Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил утреню с чтением акафиста в Никольском кафедральном соборе...

19 апреля 2024 года, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста - праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил утреню с чтением акафиста в Никольском кафедральном соборе г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх