В Оренбургской области участковый уполномоченный полиции помог хозяйке выбраться из горящего дома

В вечернее время участковый уполномоченный полиции по обслуживанию сельских поселений ОУУП и ПДН МО МВД России «Бузулукский» старший лейтенант полиции Илья Сметанников находился на своём административном участке, когда ему на сотовый телефон поступил звонок от 46-летней жительницы поселка Елшанский, Бузулукского района о том, что её сожитель, находясь в алкогольном состоянии скандалит.
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