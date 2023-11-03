В Оренбургской области участковый уполномоченный полиции помог хозяйке выбраться из горящего дома

В вечернее время участковый уполномоченный полиции по обслуживанию сельских поселений ОУУП и ПДН МО МВД России «Бузулукский» старший лейтенант полиции Илья Сметанников находился на своём административном участке, когда ему на сотовый телефон поступил звонок от 46-летней жительницы поселка Елшанский, Бузулукского района о том, что её сожитель, находясь в алкогольном состоянии скандалит.