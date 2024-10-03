В Великобритании коровы затоптали женщину, гуляющую с собакой

По информации Daily Mail, в Великобритании на женщину напали коровы. Отмечается, что 55-летняя Элисон Пэйн выгуливала свою собаку в поле недалеко от города Хоршам, идя по тропинке, где обычно ходят местные.
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