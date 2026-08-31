МВД Татарстана опровергло фейк об иностранцах, выбросивших женщину из окна

КАЗАНЬ, 31 августа, ФедералПресс. Правоохранительные органы Республики Татарстан опровергли распространенную в соцсетях и пабликах информацию об изнасиловании женщины, которую затем якобы выбросили из окна пятиэтажки на улице Карбышева в Казани.