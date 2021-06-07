Мировое обозрение

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Глава Российского экспортного центра: важно решить жизненную ситуацию экспортера под ключ

Глава Российского экспортного центра: важно решить жизненную ситуацию экспортера под ключ

О предпочтениях покупателей российских национальных магазинов в Китае и Германии, работе с почти 6 млн малых и средних компаний, а также о экспортном хабе в Африке в интервью ТАСС рассказала глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

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