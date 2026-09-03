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Африканский дворец, сундук Маркса и взрослая дочь: как сложилась судьба ведущей шоу «Про это» Елены Ханги

Африканский дворец, сундук Маркса и взрослая дочь: как сложилась судьба ведущей шоу «Про это» Елены Ханги

В конце девяностых Елена Ханга сделала то, на что до неё не решался никто на отечественном телевидении.

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