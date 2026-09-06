Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Две пуговицы на спине: зачем русская шинель обзавелась хлястиком

Есть детали формы, о которых не спрашивают, потому что они всегда были. Хлястик — узкая полоска сукна на спине шинели, пристёгнутая на две пуговицы, — из этого ряда.

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