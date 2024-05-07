Китай поддержит мирную конференцию, признанную Москвой и Киевом

Китай выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта и поддержит по этому вопросу международную конференцию, которая будет признана и Киевом, и Москвой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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