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Газета.ру

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FT: Европа рискует потерять автомобильную индустрию

FT: Европа рискует потерять автомобильную индустрию

Председатель и основатель международного производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас в интервью газете Financial Times заявил, что Европа может лишиться автомобильной промышленности, в том числе из-за конкуренции с китайскими производителями.

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