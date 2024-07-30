Присылает мне вчера подруга в пост в союзной соцсети ВКонтакте. У меня аж волосы зашевелились! Серьезно? И действительно, зачем женщине образование? Давайте назад отмотаем -лет этак на 100.
Ох уж эти порочные женщины- не хотят рожать ,а хотят работать!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Федорова
Ааа...ну, да, тут, наверное, скорее, сниженная лексика)).
Ответить
3 час.
Майя Maja
Затычкой работать это, видимо, достойная карьера под конец жизни.. Зато на себя!))
Ответить
1 час.
Майя Maja
Третьего варианта вы, по своей логике, конечно, успешным не дали и не предусмотрели?)) Мда... Как все замшело-то.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии