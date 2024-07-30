ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Ох уж эти порочные женщины- не хотят рожать ,а хотят работать!

Ох уж эти порочные женщины- не хотят рожать ,а хотят работать!

  Присылает мне вчера подруга в пост в союзной соцсети ВКонтакте. У меня аж волосы зашевелились! Серьезно?   И действительно, зачем женщине образование? Давайте назад отмотаем -лет этак на 100.

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Комментарии
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Вера Федорова
Ааа...ну, да, тут, наверное, скорее, сниженная лексика)).
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3 час.
Майя Maja
Затычкой работать это, видимо, достойная карьера под конец жизни.. Зато на себя!))
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1 час.
Майя Maja
Третьего варианта вы, по своей логике, конечно, успешным не дали и не предусмотрели?)) Мда... Как все замшело-то.
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1 час.

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