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Вот история

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Рынок растёт узким фронтом: что показал анализ силы бумаг после торгов 8 сентября

Рынок растёт узким фронтом: что показал анализ силы бумаг после торгов 8 сентября

Внешне всё выглядело вполне благополучно: российский фондовый рынок закрыл торговую сессию 8 сентября в плюсе, а индекс Мосбиржи прибавил 0,46%.

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