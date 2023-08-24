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Поклонница Райана Гослинга из России заплатила 300 тысяч рублей, чтобы встретиться с актёром

Поклонница Райана Гослинга из России заплатила 300 тысяч рублей, чтобы встретиться с актёром

Жительница России заплатила 300 тысяч рублей, чтобы встретиться с актёром Райаном Гослингом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД Чувашии.

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