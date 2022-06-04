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Врач Жемчугов заявил, что эпидемия оспы обезьян возможна в случае особой мутации вируса

Врач Жемчугов заявил, что эпидемия оспы обезьян возможна в случае особой мутации вируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал ТАСС, что эпидемия оспы обезьян возможна только случае, если в результате мутации вирус "научится" передаваться воздушно-капельным путем.

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