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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Часть пациентов бийской ЦГБ вернули в здание после пожара

Часть пациентов бийской ЦГБ вернули в здание после пожара

По словам главврача, руководство учреждения оценивает ущерб от возгорания В Бийске часть пациентов вернули в здание Центральной городской больницы после пожара в отделении терапии, сообщил главврач Сергей Ковязин.

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