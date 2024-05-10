Часть пациентов бийской ЦГБ вернули в здание после пожара

По словам главврача, руководство учреждения оценивает ущерб от возгорания В Бийске часть пациентов вернули в здание Центральной городской больницы после пожара в отделении терапии, сообщил главврач Сергей Ковязин.
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