Российские войска освободили Веселое в ДНР

. Населенный пункт взят группировкой «Центр». 12-09-2026 10:55 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Вооруженные силы РФ освободили село Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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