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Вингер Косово и «Ахмата» Бериша готов получить российский паспорт: «Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот?»

Вингер Косово и «Ахмата» Бериша готов получить российский паспорт: «Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот?»

«У меня нет российского паспорта, но я готов его получить и дать согласие. Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот? Мне кажется, мы с клубом это можем сделать одним днем, все обговорив», – заявил футболист из Республики Косово.

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