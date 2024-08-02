"Истребители F-16 прибыли на Украину". Британцы о реакции Путина: Два варианта развития СВО - о чём предупреждал Лавров весь мир?

Влад Владимиров

В чем хохлы преуспели, так это в том, чтоб делать подобные тупейшие коллажи в соц.сетях... У них там их щитовидка, верно,уже вырабатывает огромное количество гормонов спеси... Поэтому то и с их переизбытком их больной организм там уже, увы, не справится никак... А уже от этого их воспаленный злобой мозг, вот, так всегда корежит их там и бесит...)))