"Истребители F-16 прибыли на Украину". Британцы о реакции Путина: Два варианта развития СВО - о чём предупреждал Лавров весь мир?

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Комментарии
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Влад Владимиров
В чем хохлы преуспели, так это в том, чтоб делать подобные тупейшие коллажи в соц.сетях... У них там их щитовидка, верно,уже вырабатывает огромное количество гормонов спеси...  Поэтому то и с их переизбытком их больной организм там уже, увы, не справится никак... А уже от этого их воспаленный злобой мозг, вот, так всегда корежит их там и бесит...)))
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