Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о борьбе за «Золотой мяч» с форвардом «Реала» Килианом Мбаппе.
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