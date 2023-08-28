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«Если Салах уедет к саудовцам, это будет скандал и пощечина Клоппу, превратившему его в игрока мирового уровня. С ним «Ливерпуль» может побороться с «Сити». Саттон о вингере

«Если Салах уедет к саудовцам, это будет скандал и пощечина Клоппу, превратившему его в игрока мирового уровня. С ним «Ливерпуль» может побороться с «Сити». Саттон о вингере

«Думаю, Салах не может сейчас уехать в Саудовскую Аравию. Просто исходя из времени. До закрытия трансферного окна осталось несколько дней.

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