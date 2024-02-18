Пушилин: в ДНР в результате детонации боеприпасов ВСУ ранены 6 человек

РИАМО - 18 фев. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что 18 февраля в результате детонации кассетных боеприпасов ВСУ на территории региона оказались ранены шесть мирных жителей, среди них трое детей.
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