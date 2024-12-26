Айза-Лилуна Ай рассказала, как изменились ее отношения с Гуфом после его лечения

До Нового года остались считаные дни, и звезды уже начинают подводить итоги года. В числе первых оказалась Айза-Лилуна Ай — накануне в своем инстаграме* она устроила ретроспективу и рассказала, что изменилось в ее жизни.
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