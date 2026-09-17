Аналитик Гривач: потенциал роста цен на нефть остаётся высоким

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Гривач заявил, что потенциал дальнейшего роста цен на нефть остаётся высоким на фоне физического дефицита поставок.
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